النزاهة النيابية:وزارة الهجرة الأكثر فساداً في العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، وزارة الهجرة والمهجرين من أكثر الوزارات استنزافاً لاموال خزينة الدولة دون فائدة، مؤكدة أن ملف النازحين قد شابه فساد كبير في عمليات التعاقد والصرف.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في تصريح صحفي لها اليوم، إن “ملف النازحين والمساعدات المقدمة لهم قد تعرض إلى العديد من حالات السرقة خلال المدة السابقة”.وأضافت أن “طلبات تقدم بها نواب لاستجواب وزير الهجرة والمهجرين نتيجة اتهامات بسرقة اموال النازحين، لاسيما محافظة نينوى”.وأشارت إلى أن “وثائق كثيرة توجد توضح عمليات الفساد في ملف نازحي نينوى في ما يتعلق بالتعاقدات والصرف”.ونوّهت نصيف إلى أن “الوزارة تعد من اكثر مؤسسات الدولة مستنزفة للاموال من الخزينة لكن من دون نتائج على الارض”.