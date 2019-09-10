النزاهة النيابية تطالب بتعديل النظام الداخلي للبرلمان

النزاهة النيابية تطالب بتعديل النظام الداخلي للبرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي للمجلس، مبينا أن الكثير من اللجان النيابية معطلة بسبب النظام الداخلي بسبب وضعه شرط الاغلبية المطلقة لانتخاب رئيس اللجنة.وقال السهيل في تصريح  صحفي، إن “رئاسة لجان كل من النزاهة والامن والدفاع والتعليم عليها اشكال واعتراض بسبب عدم حصول رؤسائها على الاغلبية المطلقة”.وأضاف أن “المادة ( ٧٤ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب تتحدث عن حصول المرشح لرئاسة اللجنة على نصف زائد واحد من عدد أعضاء اللجنة وهذا لم يتحقق داخل عدد من اللجان النيابية”.وشدد السهيل على “ضرورة تعديل النظام الداخلي خلال الفصل التشريعي القادم ليتسنى للجان وأعضاء مجلس النواب ممارسة دورهم الرقابي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *