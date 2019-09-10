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الخطيب:لانستطيع “الاستغناء”عن الخط الكهربائي والغاز الإيراني !!
تقرير:ضغوط أمريكية تمنع من افتتاح منفذ القائم
النزاهة النيابية تطالب بتعديل النظام الداخلي للبرلمان
تيار الحكمة يدعو الحكومة إلى الأسراع في حسم قضية الحدود مع الكويت
جعفر يستبعد دخول الأحزاب الكردية في قائمة واحدة بانتخابات كركوك القادمة
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الخطيب:لانستطيع “الاستغناء”عن الخط الكهربائي والغاز الإيراني !!
تقرير:ضغوط أمريكية تمنع من افتتاح منفذ القائم
مصدر يكشف عن أسماء اللجنة “التفاوضية” الكردية مع بغداد لرفع حصة الإقليم إلى 17% في موازنة 2020
حزب بارزاني:30 مليار دولار ديون الإقليم للشركات النفطية وعلى حكومة عبد المهدي “التسديد”!!
الغزالي:استثمار مطار النجف لصالح المحافظة
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بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
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استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN