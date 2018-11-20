النزاهة النيابية تكشف عن سرقة أموال لبناء 1600 مدرسة

النزاهة النيابية تكشف عن سرقة أموال لبناء 1600 مدرسة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن قيام “متنفذين” بسرقة مبالغ مالية تم رصدها لاعمار 1600 مدرسة في البلاد، مشيرة الى أن “التدخلات السياسية” يحول دون فتح ملف فساد وزارة التربية.وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي في تصريح صحفي له اليوم: إن “متنفذين قاموا بسرقة مبالغ مالية تم رصدها لاعمار 1600 مدرسة”، دون الافصاح عن تفاصيل تلك السرقة.وأضاف الصيادي، أن “تدخلات وضغوط الاحزاب السياسية تحول دون فتح ملف فساد وزارة التربية ومحاسبة المسؤولين عن تدني مستوى التعليم وسرقة أموال وزارة التربية”.واشار الصيادي إلى “وجود اهمال وتعمد مقصود في قضية التربية والتعليم”، لافتا إلى أن “موازنة ٢٠١٩ لم تنصف ملف التربية والتعليم”. 

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