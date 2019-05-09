الهميم:عبد الملك السعدي “إرهابي”

الهميم:عبد الملك السعدي “إرهابي”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد اللطيف الهميم، الخميس، مواقف رجل الدين السني عبد الملك السعدي ابان فترة ما تسمى بـ”ساحات الاعتصام”، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تحرض قياداتها على قتل القوات الأمنية في اشارة للسعدي، فيما كشف عن “وساطات” حصلت بينهما.وقال الهميم في حوار متلفز ، إن”سحب الشيخ عبد الملك السعدي الإجازة العلمية لم تؤثر علي بشيء”، مؤكدا أنه “يمتلك عدة شهادات واجازات علمية من أكثر من مكان في العالم”.وأضاف الهميم، أن “هناك وساطات حصلت بيني وبين السعدي لكنني اكتفيت بالرسالة التي وجهتها له ردا على سحب الاجازة”.وبشأن دور السعدي السلبي في ساحات الاعتصام، أكد الهميم أنه “لا توجد دولة في العالم تحرض قياداتها على قتل الشرطة والجيش بل لا يمكن لشخص يحترم نفسه ان يفعل ذلك” في إشارة إلى السعدي، لافتا إلى أن “إدارة ساحات الاعتصام تم بيعها إلى أكثر من جهة دولية وإقليمية”.

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