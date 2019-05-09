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تقرير:زيارة بومبيو الأخيرة للعراق وضع الحكومة أمام مسؤولياتها
نائب يدعو عبد المهدي لتوضيح موقف العراق من التصعيد الأمريكي الإيراني
صحيفة أمريكية:الحشد الشعبي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني ووجوده خطراً على أمن العراق والمنطقة
الهميم:عبد الملك السعدي “إرهابي”
الحكيم لساترفيلد:لن نسمح بالاعتداء على إيران
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الطاقة النيابية تعلن وضع استراتيجية جديدة لاستثمار الغاز المصاحب للنفط
الغضبان:العراق لن يلجأ إلى تغيير سياسته النفطية
الغضبان:اتفاقا أوليا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا ”قريبا جدا“
الاقتصادية النيابية تحذر حكومة عبد المهدي من خطورة السياسة المالية لصندوق النقد الدولي
عبد المهدي ينفي العلاقة بين الاتفاق العراقي مع شركة أيكسون الأمريكية والعقوبات على إيران
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في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
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بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
بالصور..سليماني في بيت “المفتي الصميدعي”
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- اذاعة INN