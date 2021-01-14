الهنداوي:كتل سياسية ترفض إجراء الانتخابات بالموعد المقرر لها

الهنداوي:كتل سياسية ترفض إجراء الانتخابات بالموعد المقرر لها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، ان هناك أطرافا عديدة لا تريد اجراء الانتخابات بالموعد المقرر لها في حزيران المقبل.واضاف في مقابلة متلفزة، ان “هناك عقبات حُلت في طريق اجراء الانتخابات بينها التخصيصات المالية وتشريع قانون الانتخابات”.واكد الهنداوي بالقول ان “كما ان هناك عقبة اساسية هي عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية، المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات، وحلها بيد مجلس النواب، والحكومة تلقت تعهدات بحسم الأمر”، مشيرا كذلك إلى “وجود تقدم في عملية التسجيل البايومتري، والارقام تتصاعد”.وتوقع انه “في حال حسم ملف المحكمة الاتحادية، ستجرى الانتخابات بموعدها المحدد”.ولفت مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى ان “هناك أطرافاً عديدة لا تريد اجراء الانتخابات بالموعد المقرر في السادس من شهر حزيران المقبل، لمبررات بعضها قانوني وحقوقي”.وقال “المعترضون على اجراء الانتخابات بموعدها يعتقدون انهم غير جاهزين، وهناك من يخشى من الحركة الشبابية التي سارت بشكل مضاد لمصالحهم، وهناك من يتوقع ان تغير هذه الحركة شكل النظام السياسي بالقضاء على المحاصصة والفساد”.وشدد على إن “نزاهة الانتخابات مسألة اساسية، والحكومة تؤكد على هذا الأمر ونعتقد ان هناك مجموعة عوامل لاجراء انتخابات جيدة وخاصة ما يتعلق بالاعتماد على البرمجات البايومترية بشكل كامل وتسريع اعلان النتائج والمراقبة الداخلية والدولية للانتخابات”.واستطرد بالقول ان “الحكومة تتمنى موافقة مجلس الامن الدولي، على ارسال فريق دولي لمراقبة الانتخابات”.اما بالنسبة لخطر ’’السلاح المنفلت’’، اشار الهنداوي الى ان “هناك لجنة امنية لوضع الخطط الميدانية لاجراء الانتخابات وتزور المحافظات للتعرف على واقعها الأمني عن قرب، وفي كل انتخابات عراقية سابقة كان هناك خطر للسلاح بيد الارهاب كسلاح القاعدة وداعش”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *