الهنداوي:موعد الانتخابات لن يتغير

الهنداوي:موعد الانتخابات لن يتغير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، الخميس، أن إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول القادم لا يقبل التأجيل بتاتاً.وقال الهنداوي في حوار متلفز، إن “إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من تشرين الأول القادم لا يقبل التأجيل”، مشيراً إلى أن “كل ما يقال بشأن التأجيل مجرد تمنيات وتصورات لا تستند الى الوقائع”.وأضاف أن “المفوضية باشرت تنفيذ خططها الانتخابية بدءاً بتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 21/5/2021 وكذلك تمديد فترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 واعتبر هذه المواعيد مواعيدَ نهائيةً لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين يتعذر معها التمديد لأسباب فنية باستثناء تدقيق أسماء المرشحين واستبدال من لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.و أشاد الهنداوي بـ”الجهود الاستثنائية التي يبذلها موظفو مفوضية الانتخابات حالياً”، مشدداً على “ضرورة أن تضاعف المفوضية من مؤتمراتها الصحفية والإعلامية لتوضيح وشرح خططها واجراءاتها للرأي العام والناخبين فضلاً عن الأحزاب والتحالفات والمرشحين والمجتمع الدولي”.

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