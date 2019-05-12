الهنين:القوى المتنفذة ترفض طلب عبد المهدي بتوطين رواتب الموظفين

الهنين:القوى المتنفذة ترفض طلب عبد المهدي بتوطين رواتب الموظفين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد (11 أيار 2019)، عن مواجهة الأخير ’’مقاومة شديدة” من قبل وزارات لا تريد توطين رواتب موظفيها، بسبب ’’الفضائيين’’ لديها.وقال الهنين عبر حسابه في فيسبوك، إن “التوطين خطوة إلكترونية لمكافحة الفساد”، مبيناً أن “توطين رواتب الموظفين والعسكريين خطوة مهمة في مكافحة الفساد وقد تبين أن نسبة كبيرة من الفضائيين يتم استلام رواتب بأسمائهم قد كشفتهم هذه الخطوة”.وأضاف: “لذلك نجد مقاومة كبيرة في وزارات مختلفة تبرر رفضها بالأمن والسرية على اسماء منتسبيها”.ولفت إلى أن “إيقاف الهدر والحد من الفساد من خلال التحول لأنظمة الكترونية هو خطوة جوهرية في محاربة الفساد، وهو ما يقوم به رئيس الحكومة حاليا عادل عبد المهدي رغم المقاومة الشديدة”.وكان رئيس مجلس الوزراء قد كشف، في وقت سابق، عن توجه الحكومة لتوطين رواتب المنتسبين في القوات الأمنية، وكافة الموظفين، لضمان عدم ذهاب الرواتب إلا لمن يستحقها.وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها (8 أيار 2019)، إن “القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، وجه خلال الجلسة الثامنة للأمن الوطني بتوطين رواتب منتسبي القوات المسلحة”.وأكد رئيس اركان الجيش، الفريق اول الركن عثمان الغانمي، بحسب البيان، أن “هذه الخطوة سوف تكون في مصلحة القوات المسلحة وتسهل اجراءات كثيرة في المعاملات المالية والمصرفية لقواتنا الأمنية”.

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