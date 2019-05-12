الهنين:القوى المتنفذة ترفض طلب عبد المهدي بتوطين رواتب الموظفين

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد (11 أيار 2019)، عن مواجهة الأخير ’’مقاومة شديدة” من قبل وزارات لا تريد توطين رواتب موظفيها، بسبب ’’الفضائيين’’ لديها.

وقال الهنين عبر حسابه في فيسبوك، إن “التوطين خطوة إلكترونية لمكافحة الفساد”، مبيناً أن “توطين رواتب الموظفين والعسكريين خطوة مهمة في مكافحة الفساد وقد تبين أن نسبة كبيرة من الفضائيين يتم استلام رواتب بأسمائهم قد كشفتهم هذه الخطوة”.

وأضاف: “لذلك نجد مقاومة كبيرة في وزارات مختلفة تبرر رفضها بالأمن والسرية على اسماء منتسبيها”.

ولفت إلى أن “إيقاف الهدر والحد من الفساد من خلال التحول لأنظمة الكترونية هو خطوة جوهرية في محاربة الفساد، وهو ما يقوم به رئيس الحكومة حاليا عادل عبد المهدي رغم المقاومة الشديدة”.