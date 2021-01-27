الوفد الكردي يواصل اجتماعاته مع القوى السياسية واللجنة المالية لتمرير حصته في الموازنة

الوفد الكردي يواصل اجتماعاته مع القوى السياسية واللجنة المالية لتمرير حصته في الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اجتمع الوفد الكردي، اليوم الأربعاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي وممثلي اللجان والقوى السياسية في مبنى البرلمان.وقال مراسل (شبكة أخبار العراق)، إن “الوفد الكردستاني وبمعية ممثلي الوفد الكردي، اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وممثلي اللجان والقوى السياسية داخل المجلس لحسم ملف حصة الاقليم في مشروع موازنة 2021”.وأوضح النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، في وقت سابق اليوم الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، طبيعة الخلافات القائمة بين الوفد الكردستاني واللجنة المالية النيابية بشأن موازنة 2021، فيما أكد أن أجواء الاجتماعات الأخيرة كانت إيجابية جداً.وقال آلي في حديث صحفي، إن “وفد حكومة الإقليم أجاب عن الاستفسارات والأسئلة التي وجهت له بخصوص الصادرات النفطية وأرقامها، وما يذهب للاستهلاك المحلي”.وأضاف، أن “هناك خلافا بخصوص تسليم جميع العائدات النفطية وغير النفطية، ووضعها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لأن الاتفاق ينص على تسليم 250 ألف برميل و50 % من العائدات، وأيضاً هناك خلاف آخر على النفقات السيادية، وحجمها، وأبواب الصرف”.وأشار إلى أن “الاجتماعات ستستمر، وهناك تفاؤل كبير في الوصول إلى اتفاق وتثبيت حصة الإقليم في الموازنة، لأن وفد الإقليم متجاوب، وقدم كل ما مطلوب منه، وأبدى الاستعداد الكامل للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل ووضعها في حسابات سومو”.

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