الولائي سليم الجبوري:يجب إخراج القوات الأمريكية من العراق

الولائي سليم الجبوري:يجب إخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوريذات الولاء الإيراني، الأحد، أن الأميركيين سيرهقون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجملة التزامات في مقدمتها قضايا نزع السلاح وتقنين العلاقة مع إيران، فيما أكد عدم نية الولايات المتحدة بإخراج قواتها من العراق.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “الأميركيين سيحاولون ارهاق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجملة التزامات حتى تحظى حكومته بدعم واشنطن”، مبينا أن “من بين تلك الالتزامات نزع السلاح وتقنين العلاقة مع إيران في البعد الاقتصادي”.وأضاف، أن “الكل يدرك بأن أميركا لن تخرج من العراق”، مشيرا إلى “وجود توجه أميركي بانشاء قواعد متحركة في العراق حتى تكون بعيدة عن الاستهداف”.ولفت الجبوري إلى ان “الأميركيين يقومون باستنفار طاقاتهم كلما أراد مجلس النواب العراقي مناقشة قضية تواجدهم لأنهم يعلمون بأن بقائهم غير مرغوب به شعبيا”. يذكر ان سليم الجبوري إيراني الولاء وخائن ومكروه من قبل الشعب العراقي ليس لأنه خائن فقط بل منافق لدرجة قتل اهالي ديالى على يد الميليشيات دون ان يتفوه بكلمة واحده دفاعا عنهم او لكشف الجريمة وهو من الحزب الإسلامي قرين حزب الدعوة.

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