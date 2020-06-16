الولايات المتحدة تدعم الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة

الولايات المتحدة تدعم الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت الولايات المتحدة الأمريكية ،اليوم، عن موقفها من جولة مباحثات مرتقبة بين بغداد وأربيل بشأن الخلافات العالقة بينهما.ومن المرتقب أن يتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لخوض جولة مباحثات ثالثة بعد جولتين في الأشهر القليلة الماضية في مسعى للتوصل إلى توافق بشأن الخلافات العالقة وعلى رأسها ملفي النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.وقال المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية لدى بغداد، في تصريح مكتوب ، “نحن نشجع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على الدخول في حوار بناء للتوصل الى حلول للقضايا العالقة”.وكانت السفارة ترد على استفسار حول الكيفية التي يمكن لواشنطن خلالها دعم نجاح الحوار بين بغداد وأربيل مع قرب استئناف المباحثات.وتتركز المباحثات بين الجانبين على ملفي النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وخاصة بعد أن قررت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي.وأطلقت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي رواتب الموظفين لشهر واحد فقط، ورهنت صرف دفعات أخرى بتوصلها لاتفاق نهائي مع الإقليم بشأن الخلافات العالقة.ويرى مراقبون أن بغداد تستخدم ورقة رواتب الموظفين للضغط على الإقليم وإملاء شروطها عليه بشأن الخلافات العالقة منذ سنوات طويلة.وهناك ملفات عالقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة وعلى رأسها المناطق المتنازع عليها وكيفية إدارة الثروة النفطية وميزانية قوات البيشمركة وغيرها.

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