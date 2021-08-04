الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق من شراء الطاقة من إيران لمدة 4 اشهر إضافية

الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق من شراء الطاقة من إيران لمدة 4 اشهر إضافية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- مددت الولايات المتحدة لأربعة أشهر فترة الاستثناء الممنوحة إلى العراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران والتي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز، بدأت الأسبوع الماضي، على ما أفاد مسؤول عراقي فرانس برس الأربعاء.وبموجب الاستثناء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر إضافية، أي حتى مطلع كانون الأول المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي لفرانس برس، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، فيما العراق مقبل على انتخابات نيابية مبكرة في 10 تشرين الأول.ومدة هذا الإعفاء مساوية للأخير الذي منحته إدارة بايدن مطلع نيسان، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأميركي.وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *