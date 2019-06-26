الياسري:النجف لا تستحق الوصف المسيء من قبل الجماهير الرياضية في أربيل

الياسري:النجف لا تستحق الوصف المسيء من قبل الجماهير الرياضية في أربيل
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 النجف/شبكة أخبار العراق- أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، أن النجف مدينة لا تستحق الوصف المسيء الذي تم وصفه بها من قبل بعض جماهير فريق اربيل، مطالبا الحكومة المحلية في اربيل بتقديم اعتذار رسمي لما صدر من إساءة بحق المحافظة.واستنكر الياسري في بيان، “الهتافات الطائفية العنصرية التي خرجت من بعض جماهير فريق أربيل في المباراة التي جمعت فريقهم الأربيلي مع فريق النجف الأشرف و نحن كحكومة محلية لمحافظة النجف نرفض رفضاً قاطعاً تلك الهتافات التي لا تمت للروح الرياضية بأي صلة”.وأضاف، أن “النجف الأشرف مدينة لا تستحق الوصف المسيء الذي تم وصفه بها من قبل بعض الجماهير لأن النجف الأشرف طالما كانت وما زالت نابذةٌ للطائفية والعنصرية ومدينة السلم والسلام والتعايش السلمي ومنها تنطلق كل معاني التقارب ما بين جميع الطوائف و الأديان”. وطالب الياسري “الإتحاد العراقي المركزي لكرة القدم التدخل في قضية الإساءة لمدينتنا النجف الأشرف و فرض العقوبات الإدارية ضمن اللوائح و الأنظمة الخاصة بلجنة الانضباط بحق تلك الإساءة، كما ونطالب أيضاً من الحكومة المحلية في اربيل تقديم اعتذار رسمي لما صدر من إساءة بحق مدينتنا”. واشار الى أن “محافظة النجف ستبقى بمراجعها العظام وشيوخها ووجهائها واَهلها الكرام مصدراً مشعاً للمحبة و التآخي و عنواناً للسلام المجتمعي”.وكانت مباراة اربيل والنجف والتي اقيمت على ملعب فرانسو حريري قد شهدت هتافات مسيئة ضد النجف بعد المباراة.

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