الياسري يدعو أهالي محافظة النجف بعدم السفر إلى إيران

الياسري يدعو أهالي محافظة النجف بعدم السفر إلى إيران
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النجف/شبكة أخبار العراق- نصح محافظ النجف، لؤي الياسري، الخميس (20 شباط 2020)، اهالي المحافظة بعدم السفر خارج المحافظة والبلاد خصوصا بعد وقوع إصابات بفايروس في مدينة قم بإيران.وقال الياسري في بيان ، إن “الوضع الصحي في النجف مطمئن واجهزة حديثة في المطار الدولي لفحص الوافدين بخصوص فايروس كورونا”، محذرا “المواطنين بعدم السفر في الوقت الراهن خارج المحافظة والبلاد خصوصا بعد وقوع إصابات بالفايروس في مدينة قم  “.واضاف البيان أنه “تشكيل خلية ازمة برئاسة مدير الصحة والاطباء الاختصاص لمتابعة الموضوع اول باول”.وتابع أن “الحكومة المحلية وعبر مديرية صحة المحافظة قد اتخذت كافة التدابير والاحتياطات لمنع انتقال فيروس كورونا الى المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع دائرة صحة النجف  “.واشار إلى أن “المنافذ الحدودية وخصوصا مطار النجف الاشرف قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لفحص جميع الوافدين للمحافظة بأجهزة حديثة من محارير وكاميرات حرارية فضلا عن وضع اماكن مخصصة لحجر اي حالة يشتبه بها والتعامل معها بمهنية طبية عالية من قبل اطباء النجف المختصين “.واردف الياسري أنه “يطمئن المواطنين في النجف ان المحافظة آمنة وليس هناك أي حالات اصابة بالفايروس وهناك متابعة للموضوع من قبل الجهات الصحية المعنية”، داعيا “المواطنين بعدم السفر في الوقت الحالي خارج المحافظة والبلاد”.وطالب محافظ النجف، بحسب البيان “الحكومة الاتحادية ووزارتي الداخلية والصحة لأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال الفايروس للعراق عبر المنافذ الحدودية البرية والمائية والجوية ونشر المفارز الصحية المدعومة بالاجهزة الحديثة لرصد أي حالة اصابة اذا ما حاولت الدخول للعراق”.

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