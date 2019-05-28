الياور. تهديد الحلبوسي إستهداف للمكون السني

بغداد .خاص

إستنكر الشيخ خالد الياور التهديدات التي طالت شخص رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ورد الياور على مطلقي تلك التهديدات قائلاً: ان أي استهداف لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي نعده استهدافا للمكون السني كون رئيس البرلمان يمثل مشروعاً جامعاً لكافة ابناء الوطن الواحد.

وأبدى الياور استعداده وكافة اهالي عشيرته ومحافظته للوقوف سداً منيعاً بوجه تلك الجهات تماماً كما وقفوا بوجه الارهاب, معتبراً ان مطلقي هذه التهديدات لا يختلفون عن الارهاب بشيء فجميعهم يسعون لتدمير العراق ومحاربة كل شخصية وطنية تسعى لقيادة البلد بالاتجاه الصحيح.

ونوه الى ان هذه المحاولات يقودها طابور الساسة الفاسدين وهي باعتقادنا تسير باتجاه واحد مع الإرهاب الداعشي لتفكيك وحدة الوطن الواحد.

ولفت الى ان تصاعد شعبية الحلبوسي والتفاف جماهير محافظته حوله وايمانهم بقيادته الشابة الحكيمة, كل هذا بات يقلق الفاسدين والمافيات التي نهشت بجسد محافظتنا وجسد وطننا العراق فلجأوا الى اساليبهم الدنيئة بالتهديد والوعيد.

وكان النائب محمد الكربولي قد كشف عن أن فيصلاً مسلحا يعمل على الساحة العراقية أرسل رسالة تهديد بالقتل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بسبب موقف الأخير من الأزمة بين طهران وواشنطن.