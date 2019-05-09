اليوم..إنطلاق المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز

اليوم..إنطلاق المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تنطلق منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، بإقامة أربع مواجهات في بغداد والمثنى والنجف.المواجهة الأولى، ستجمع بين أمانة بغداد والصناعات الكهربائية على ملعب بغداد، فيما يلاعب السماوة فريق نفط الوسط على ملعب السماوة.وفي مباراة أخرى، سيواجه النجف فريق نفط الجنوب على ملعب النجف الأولمبي، وأخيراً سيواجه الميناء فريق الطلبة على الشعب الدولي في أقوى مواجهات اليوم.وستقام جميع المباريات في تمام الساعة الرابعة عصراً، فيما ستقام مباراة الميناء والطلبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

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