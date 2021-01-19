اليوم..إنطلاق قرعة بطولة كأس العالم للاندية للعام الحالي

اليوم..إنطلاق قرعة بطولة كأس العالم للاندية للعام الحالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تنطلق مساء اليوم، الثلاثاء، فعاليات قرعة بطولة كاس العالم للاندية 2021، في مدينة “زيورخ” بسويسرا مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم .وتم تأجيل منافسات بطولة كأس العالم للأندية من شهر تشرين كانون الاول بسبب تداعيات فيروس كورونا، لتقام في العام الحالي خلال الفترة من الـ 4 إلى الـ 11 من شباط المقبل.وتنطلق مراسم قرعة بطولة كاس العالم للأندية في السادسة مساء اليوم، بتوقيت العاصمة بغداد، حيث من المقرر أن تذاع على القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن بينها موقع يوتيوب”.وكان من المقرر أن ينطلق مونديال الأندية، في الأول من شباط المقبل، لكن انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب عدم قدرته على السفر تسبب في تأجيل انطلاق البطولة.ويشارك في منافسات كأس العالم للأندية، كلاً من الأهلي المصري وبايرن ميونخ الالماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتايجرز المكسيكي والدحيل القطري، في انتظار معرفة الفائز من نهائي كوبا ليبرتادوريس لتحديد المنافس السادس من سانتوس أو بالميراس البرازيليين.

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