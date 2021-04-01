اليوم..إنطلاق مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

اليوم..إنطلاق مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تنطلقُ في تمام الساعة الثالة من بعد ظهر اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم باقامة مباراتين .حيث تجمع المباراة الأولى فريقي أربيل صاحب المركز الحادي عشر وضيفه النجف الوصيف في ملعب فرانسوا حريري في لقاء يأمل فيه رجال القلعة الصفراء الى تحقيق الفوزه الثاني توالياً، بعد تفوقه على السماوة في الجولة السابقة بهدف نظيف، بينما يطمح غزلان البادية لمواصلة نتائجهم الايجابية وملاحقة القوة الجوية المتصدر ومزاحمته على لقب الدوري للموسم الحالي . بحسب الوكالة الرسمية.وفي المباراة الثانية الذي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي سيلتقي فريق الزوراء الرابع بضيفه القادم من الجنوب فريق نفط البصرة، في لقاء يسعى فيه النوارس الى خطف النقاط الثلاث ، بغية الابقاء على حظوظه بحصد اللقب الخامس عشر في تاريخه، فيما يبحث نفط البصرة صاحب المركز الثالث عشر عن مفاجأة مدوّية والدخول في قائمة الفرق العشرة الكبار الى جانب فضّ شراكة النقاط مع فرق أربيل والميناء والديوانية.وتتواصل لقاءات الجولة الـ26 يوم غد الجمعة باقامة اربع مباريات، اذ يلعب زاخو أمام الحدود والقاسم والجوية والنفط ونفط الوسط، ويستضيف الشرطة منافسه السماوة، على ان تختتم الجولة بعد غد السبت باجراء أربع مباريات ايضاً حيث يشد نفط ميسان الرحال الى محافظة بغداد لملاقاة الكرخ، ويلتقي امانة بغداد والكهرباء، ويحل الصناعات الكهربائية ضيفاً على الميناء، وسيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمباراة الطلبة والديوانية.

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