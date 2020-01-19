اليوم ..برشلونة أمام غرناطة

اليوم ..برشلونة أمام غرناطة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يستضيف برشلونة منافسه غرناطة في ملعب “الكامب نو” اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.تجمع المباراة بين برشلونة صاحب الـ40 نقطة متساوياً في عدد النقاط مع منافسه التاريخي ريال مدريد قبل انطلاق الجولة 20، وكلاهما يتقاسمان الصدارة، بينما يملك غرناطة 27 نقطة في المنطقة الدافئة في جدول الدوري هذا الموسم.المباراة ستكون مهمة جداً لبرشلونة لأنها بداية مسيرة المدرب الجديد كيكي سيتيين، الذي تم التعاقد معه لعام 2022 بعد رحيل المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي.موعد مباراة برشلونة اليوم والقنوات الناقلة.تنطلق المباراة في الساعة (00:00 صبا ح الخميس بتوقيت الإمارات)، و(23:00 بتوقيت السعودية)، و(22:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش).تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، بتعليق صوتي لعلي محمد علي.ومن التصريحات التي تجعل جمهور برشلونة في حالة تفائل حول تطور أداء الفريق للأفضل، قال كيكي: أحب أن يلعب فريقي بشكل جيد، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها العودة للمنزل سعيداً، إذا فزنا بهدف دون رد، بشكل غير مستحق، سأكون سعيداً بالنقاط الثلاث، ولكنني سأعود للمنزل غاضباً.

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