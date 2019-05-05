اليوم ..لقاء ريال مدريد مع فياريال

اليوم ..لقاء ريال مدريد مع فياريال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يلتقي ريال مدريد مع ضيفه فياريال مساء اليوم الأحد على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.تنطلق المباراة في الساعة (18:15 بتوقيت الإمارات)، و(17:15 بتوقيت السعودية)، و(16:15 بتوقيت القاهرة).تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، وستكون صافرة التحكيم مع خيسوس خيل مانزانو.تجمع المباراة بين ريال مدريد الثالث برصيد 65 نقطة، وفياريال صاحب المركز الـ14 برصيد 40 نقطة.أبرز الغائبين ، وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة فياريال، وشهدت غياب عدداً من العناصر الرئيسية ( سيرجيو راموس وألفارو أودريوزولا ولوكا مودريتش وداني سيبايوس وكريم بنزيما وجاريث بيل).وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد أكدت على غياب سيرجيو راموس وكريم بنزيما عن المباراة ، وكذلك الأمر بالنسبة لأودريوزولا ، في حين استبعد المدرب زيدان لاعبه جاريث بيل تفادياً لصافرات الاستهجان ، وبقرار فني يغيب مودريتش وسيبايوس.وتواجد في القائمة كل من :
حراسة المرمى : تيبو كورتوا – كيلور نافاس – لوكا زيدان.
خط الدفاع : داني كارفاخال – فاييخو – رافائيل فاران – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – ريجيلون.
خط الوسط : توني كروس – كاسيميرو – فالفيردي – ماركوس يورينتي – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – إيسكو.
خط الهجوم : فينيسيوس جونيور – لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز.

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