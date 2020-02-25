اليوم ..مباراة برشلونة مع نابولي الإيطالي

اليوم ..مباراة برشلونة مع نابولي الإيطالي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- تستأنف اليوم الثلاثاء الموافق يوم 25 من شهر فبراير لعام 2020، مباريات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها فريق نادي ليفربول الإنجليزي.وقد أقيمت 4 مباريات في الإسبوع الماضي من هذا الدور حيث شهدت فوز كل من اتليتكو مدريد الإسباني  وبوروسيا دورتموند الألماني وأتالانتا الإيطالي ولايبزيج الألماني على ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وفالنسيا الإسباني وتوتنهام الإنجليزي بالترتيب.أما اليوم فسنشاهد مبارتين من العيار الثقيل حيث يخرج فريق برشلونة الإسباني الطامح في استعادة اللقب الغائب منذ 5 سنوات لمواجهة فريق نابولي الإيطالي العنيد في ملعبه ووسط جماهيره.أما المباراة الأخرى فستكون تكرار لنهائي البطولة في عام 2012، حيث يستقبل تشيلسي الإنجليزي فريق بايرن ميونخ الالماني في ملعب “ستامفورد بريدج” في محاولة للبلوز لتكرار الفوز على النادي البافاري العنيد.
إنسيني لاعب نابولي : مارادونا هو الأفضل بالنسبة لنا وليس ميسي
مباراة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 1
مباراة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 2.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *