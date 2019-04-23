اليوم..مواجهة بين فريق الزوراء والنصر السعودي

اليوم..مواجهة بين فريق الزوراء والنصر السعودي
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كربلاء/شبكة أخبار العراق- يواجه فريق الزوراء، اليوم الثلاثاء، ضيفه النصر السعودي على ملعب كربلاء الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.ويسعى فريق النوارس الى استعادة توازنه من جديد وتدارك موقفه في المجموعة من اجل المنافسة على خطف احدى بطاقتي التاهل للدور المقبل، من خلال تحقيق الفوز في المباراة واستغلال عاملي الارض والجمهور لتحفيز كتيبة المدرب حكيم شاكر.ويحتل الزوراء المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولى برصيد اربع نقاط، بينما يقف النصر في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد. 

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