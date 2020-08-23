انتقال اللأعب محمد قاسم للشرطة صعب

انتقال اللأعب محمد قاسم للشرطة صعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شهدت صفقة انتقال نجم القوة الجوية محمد قاسم الى نادي الشرطة، تطوراً جديداً اليوم الاحد.وقال الأمين المالي لنادي القوة الجوية هيثم كاظم في تصريح صحفي، إن “إدارة نادي القوة الجوية، قدمت كتاباً الى الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بشان صفقة انتقال محمد قاسم من القوة الجوية الى الشرطة”.وأضاف ان “الكتاب يؤكد شراء بطاقة اللاعب محمد قاسم من نفط الوسط بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم وتؤكد بانه لا يحق له الانتقال لنادي الشرطة”.يذكر ان صفقة محمد قاسم اسالت الكثير من الحبر في الصحافة العراقية خلال الفترة الماضية. 

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