انتهاء المعايشة التدريبية لأربعة مدربين عراقيين

بغداد/شبكة أخبار العراق- انهى اربعة مدربين عراقين، معايشتهم التدريبية في نادي اسبانيول الاسباني، بعدما استمرت على مدار اسبوع كامل.وقال المدرب علي جبار في تصريح صحفي له اليوم: انه “تم الانتهاء من معايشة نادي اسبانيول الاسباني بنجاح بعدما استمرت المحاضرات التدريبية على مدار اسبوع كامل”.وأضاف جبار أنه “شارك بالمعايشة انا وكل من عماد محمد وحيدر جبار وحسان تركي، للتعرف على أساليب التدريب الحديثة بداية من الفئات العمرية ونهاية بالفريق الاول”.يذكر ان عدداً من المدربين العراقيين يميلون الى الدخول في معايشة تدريبية باسبانيا وكان اخرهم المدرب راضي شنيشل الذي تعايش في نادي اتلتيكو مدريد الاسباني.