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بالصور..فوكس نيوز الأميركية:بناء قاعدة صواريخ إيرانية قرب الحدود السورية مع العراق
المرصد النيابي:غياب 128 نائباً كحد أدنى في كل جلسة برلمانية وعدم التصويت على حساباته الختامية
ائتلاف النصر:انجاز حكومة عبد المهدي هو رفع الحواجز الكونكريتية فقط
كردستان ترفض غلق مكتب قناة الحرة عراق
حزب الدعوة:الخونة وسراق المال العام في نظر الشعب هم “رموز مقدسة” بالنسبة إلينا
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وزارة العمل تطالب الشركات الأجنبية بتشغيل 50% من العمالة العراقية
الكويت:العراق اليوم ليس عراق الأمس القوي والمواقف تشترى وتباع من قبل حكامه
العراق يسعى لبناء أكبر جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام شمال الخليج
الطاقة النيابية:كردستان لن تلتزم بأي اتفاق نفطي مع بغداد لضعف الحكومة
الكعبي لحكومة عبد المهدي:الشركات الأجنبية غير ملتزمة بنسبة تشغيل العراقيين
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الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
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إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
البيت الأبيض:عبد المهدي إيراني العقيدة والهوى
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN