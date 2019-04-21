بالوثائق ..الكريم يعود لمنصبه السابق رئيسا لمجلس صلاح الدين

بالوثائق ..الكريم يعود لمنصبه السابق رئيسا لمجلس صلاح الدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت محكمة القضاء الاداري باعادة احمد الكريم لمنصبه السابق رئيسا لمجلس محافظة صلاح الدين 

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