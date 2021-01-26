بالوثائق..نائب:الإقليم لم يسلم إيرادات المنافذ للحكومة الاتحادية

بالوثائق..نائب:الإقليم لم يسلم إيرادات المنافذ للحكومة الاتحادية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي،الثلاثاء، ان أقليم كُردستان لم يسلم إيرادات المنافذ الحدودية والمطارات للحكومة الاتحادية  وحكومة الكاظمي تكذب على الشعب والبرلمان وتقرير ديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية يبين انها غير خاضعة للسلطة الاتحادية.كما مبين في الوثائق التالية … 

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