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بالوثائق..نائب:الإقليم لم يسلم إيرادات المنافذ للحكومة الاتحادية
تحالف الفتح:الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة مع التيار الصدري
نائب:الكاظمي خضع لأوامر إيرانية بإعادة ” البصري “إلى منصبه
صالح يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين العراق وباكستان
صبري:الإقليم سيسلم بغداد 250 ألف برميل نفط يومياً ونصف إيرادات المنافذ
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بالوثائق..نائب:الإقليم لم يسلم إيرادات المنافذ للحكومة الاتحادية
صبري:الإقليم سيسلم بغداد 250 ألف برميل نفط يومياً ونصف إيرادات المنافذ
هورامي:اجتماع الوفد الكردي مع المالية النيابية كان ايجابياً
المالية النيابية:اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي غير مدرجة في قانون الموازنة
المالية النيابية تعلن عن تخفيض النفقات الإجمالية في الموازنة العامة بنسبة 20%
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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