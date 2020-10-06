بالوثيقة..الكاظمي يشكل لجنة للتحقيق بالخروقات الأمنية

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بغداد/شبكة أخبار العراق- شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة تضم قادة ورؤساء أجهزة أمنية للتحقيق بالخروقات الأمنيةالتي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وهيبة الدولة.واظهرت وثيقة صادرة عن رئيس الوزراء، أنه “تقرر تشكيل لجنة بالأمر الديواني 2707 للتحقيق بتلك الخروقات”.بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تقرر ما يأتي:
أولاً: تشكيل لجنة برئاسة اللجنة قاسم الاعرجي (مستشار الأمن الوطني)، وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية أدناه
أ. فالح الفياض / رئيس هيئة الحشد الشعبي.
ب.عبد الغني الاسدي / رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي.
ج. الفريق اول ق.خ الركن عبد الأمير رشيد يار الله / رئيس أركان الجيش.
د. الفريق الركن محمد حميد كاظم / السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة.
د. الفريق الركن عبد الأمير كامل عبد الله / نائب قائد العمليات المشتركة.
و. الفريق الركن عامر صدام المالكي / وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية / وزارة الداخلية.
ز. اللواء ماجد علي حسين الدليمي / ممثل جهاز المخابرات الوطني العراقي.
ثانياً: تعمل اللجنة بالاشتراك مع ممثلي مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع المذكورين لاحقا
أ. النائب محمد رضا داود ناصر الحيدري / رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.
ب- النائب نايف مكيف شنان الشمري / نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.
ج- النائب ناصر يوسف محيد الدين الهركي / مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.
ثالثاً: تتولى اللجنة التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية،وتحديد المقصر.
رابعاً: تنجز اللجنة اعمالها خلال 30 يوم من تاريخ تنفيذ هذا الأمر.
خامساً: تعرض اللجنة نتائج اعمالها امام السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.
سادساً: ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره