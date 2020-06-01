بالوثيقة ..الكاظمي يوجه بحصر الإعلان عن عدد الإصابات بالكورونا من قبل وزارة الصحة

بالوثيقة ..الكاظمي يوجه بحصر الإعلان عن عدد الإصابات بالكورونا من قبل وزارة الصحة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزرء، مصطفى الكاظمي، بأن تكوون وزارة الصحة هي الجهة المخولة الوحيدة بالاعلان عن الاصابات بفيروس كورونا في العراق.وحصلت (شبكة أخبار العراق)، على وثيقة صادرة عن الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تتضمن :”توجيه رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة فيروس كورونا في جلسته المنعقدة في 30 ايار 2020، أن تكون وزارة الصحة والبيئة الاتحادية الجهة المخولة الوحيدة بالاعلان عن الاصابات بفيروس كورونا في العراق”.واضافت الوثيقة :”يمنع التصريح من خلايا الازمة المؤلفة في الوزارات والمحافظات كافة لأي سبب كان”.

 

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