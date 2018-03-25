بالوثيقة.. النزاهة:سحب يد مفتش وزارة الصحة لفساده

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وثيقة صادرة من هيئة النزاهة بتاريخ (19 اذار 2018)، الاحد، عن امر يقضي بسحب يد المفتش العام لوزارة الصحة.وذكرت الوثيقة، انه “اشارة الى كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد م.ر.و /س 1088 في 18/3/2018، تقرر سحب يد مفتش العام لوزارة الصحة”.وأضافت الوثيقة، أن “القرار جاء استناداً الى الفقرة (ثانياً) من المادة (17) من قانون (انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ذي العدد 14 لسنة 1991 المعدل)”.يذكر ان مفتش وزارة الصحة المدعو رحيم الساعدي عمل شرطي في FBS حتى عام 2008 وهو ابن أخ القيادي في حزب الدعوة كمال الساعدي .