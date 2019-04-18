بالوثيقة..وزارة الكهرباء ستقطع الطاقة الكهربائية عن الدوائر الحكومية

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجهت وزارة الكهرباء، الشركات التابعة لها كافة بقطع الطاقة الكهربائية عن مؤسسات ودوائر الدولة، استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الكهرباء، وحصلت (شبكة أخبار العراق)، على نسخة منها فأنها وجهت الشركات العامة التابعة لها بفصل تغذية الدوائر الحكومية واعتمادهم على المولدات (الديزل) في تجهيز الطاقة الكهربائية.فيما وجهت أيضا بتقسيم مولدات الدوائر الحكومية على قطاعات الصيانة وتسمية مسؤول عن كل مجموعة مولدات مع أسم البديل عنه، كما استثنت الوزارة المستشفيات ومحطات ضخ الماء والمواقع الأمنية الحساسة والحقول النفطية.وفي حالة عدم جاهزية مولدات المواقع الحكومية يتم اعطائهم مهلة لمدة أسبوع واحد لتهيئة مولداتهم قبل تنفيذ القطع النهائي.