بايرن ميونخ يتأهل في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يتأهل في دوري أبطال أوروبا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أنهى بايرن ميونخ مغامرة أولمبيك ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وهزمه بثلاثية دون رد، امس الأربعاء، في الدور قبل النهائي.وسجل أهداف المباراة، سيرجي جنابري “ثنائية”، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 18 و33 و88.بذلك يتأهل العملاق البافاري لنهائي دوري الأبطال للمرة 11 في تاريخه، ليواجه هذه المرة باريس سان جيرمان الفرنسي. 

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