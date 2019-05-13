برشلونة في مقدمة الجولة 37 من الدوري الإسباني

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أنتهت أحداث الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2018-2019 والتي شهدت اشتغال الصراع على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بجانب صراع الهبوط.وبعد أن حسم برشلونة لقد الدوري الإسباني للمرة السادسة والعشرين في تاريخه قبل 4 جولات من التتويج، ها هو يحقق الفوز على خيتافي ليمهد الطريق إلى منافسيه فالنسيا وإشبيلية للصراع على المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة.أما فالنسيا فقد فاز بدوره على فريق ديبورتيفو ألافيش بثلاثية مقابل هدف وحيد فيما تعادل إشبليية مع أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق.صراع البقاء فقد اقترب جيرونا من العودة إلى الدرجة الثانية بخسارته ضد ليفانتي منافسه المباشر، بينما هبط كل من رايو فايكانو وهويسكا رسميا إلى الدرجة الثانية.وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة والثلاثين:
1- برشلونة 86 نقطة
2- اتليتكو مدريد 75 نقطة
3- ريال مدريد 68 نقطة
4- فالنسيا 58 نقطة
5- خيتافي 58 نقطة
6- إشبليية 56 نقطة
7- أتليتيك بيلياو 53 نقطة
8- ريال سوسيداد 50 نقطة
9- إسبانيول 50 نقطة
10- ريال بيتيس 47 نقطة
11- ديبورتيفو ألافيش 47 نقطة
12- إيبار 46 نقطة
13- ليجانيس 45 نقطة
14- فياريال 43 نقطة
15- ليفانتي 43 نقطة
16- بلد الوليد 41 نقطة
17- سيلتا فيجو 40 نقطة
18- جيرونا 37 نقطة
19- رايو فايكانو 31 نقطة
20- هويسكا 30نقطة