برلمان كردستان يطالب حكومة مسرور بتعويض المواطنين من جراء حظر التجوال

برلمان كردستان يطالب حكومة مسرور بتعويض المواطنين من جراء حظر التجوال
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، الخميس، بأن رئاسة البرلمان وجهت حكومة الإقليم بضرورة العمل على تعويض المواطنين الذين تضرروا من اجراءات حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.وقال كريم في حديث صحفي، إن “برلمان الإقليم يسعى لاصدار قرار يقضي باعفاء المتضررين من قرار حظر التجوال من الايجارات والضرائب الحكومية”، لافتا إلى أنه “طالب الحكومة باتخاذ مثل هذا القرار بسبب للظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم”.ودعا الحكومة الاتحادية “مساعدة حكومة الإقليم لتجاوز الازمة، بعد انخفاض ايرادات الإقليم بنسبة كبيرة”، مشيرا إلى أن “حكومة الإقليم ستعمل على تأجيل استيفاء القروض للموظفين والقيام ببعض الاصلاحات لمواجهة التدهور الاقتصادي في الإقليم”.

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