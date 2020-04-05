برلمان كردستان يقرر دعم قرارات حكومة مسرور في مواجهة كورونا
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أربيل/شبكة أخبار العراق- عقدت رئاسة برلمان إقليم كردستان، امس السبت (04 نيسان 2020)، اجتماعا مع جميع الكتل السياسية في البرلمان لمناقشة الازمة الاقتصادية والصحية التي يواجهها اقليم كردستان بسبب فايروس كورونا.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان في بيان ، إنه “في مستهل الاجتماع، اوضحت رئيس برلمان كردستان ريواز فائق، المحاور التي سيتم نقاشها، واهمها كيفية مواجهة الازمة الاقتصادية والصحية التي يواجهها الاقليم بسبب انتشار فايروس كورونا في الاقليم والمنطقة والعالم، وكذلك بحث زياراتها الميدانية مع ممثلي الكتل المختلفة الى المحافظات والاجتماع مع لجان الازمة في المحافظات والادرات المستقلة”.واضاف البيان أن “الاجتماع ناقش ايضا، فحوى زيارات واجتماعات، نائب رئيس البرلمان، مع رئيس حكومة الاقليم والوزارات ذات الصلة وعمل اللجان المختصة في البرلمان والتواصل مع الوزارات المعنية”، مشيرا إلى أن “الكتل الكردية في البرلمان اوضحت وجهت نظرها وخرجوا ب4 قرارات تخص فيروس كورونا وعلاقة الإقليم”.واشارإلى أن “ازمة فايروس كورونا، تسببت بازمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض الايرادات المالية وكيفية مواجهة كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ورفع الثقل عن كاهل المواطن، وضرورة تعامل حكومة اقليم كردستان والمؤسسات الدستورية مع هذه النقطة بشكل خاص”.ولفت البيان إلى أن “الاجتماع ثمن الاجراءات والقرارات التي تصدرها حكومة اقليم كردستان لمواجهة فايروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين”، مشدد على ضرورة “دعم قرار حكومة اقليم كردستان خلال اجتماعها المنعقد في الاول من اذار الجاري، والذي جاء فيه تكليف اللجنة القانونية في مجلس الوزراء باعداد قرار لحكومة الاقليم حول اعفاء المستأجرين من دفع الاجور واية رسومات اخرى، اذ اتفقت جميع الاراء، انه وبعد اصدار قرار من حكومة الاقليم حول المسألة، اذا ما احتاجت، سيشرع برلمان اقليم كوردستان اية قوانين تشريعية تصب في مصلحة المواطنين”.وبين أن “المجتمعين اتفقوا على ضرورة اعطاء حكومة الاقليم الاولوية لاي ايرادات مالية لتوفير رواتب الموظفين والمواد الغذائية وتوفير الادوية، ومن هذه الناحية يدعم البرمان خطوات حكومة الاقليم في تشكيل عدد من اللجان وان البرلمان من جانبه سيراقب ويشرف على عمل تلك اللجان”، مبينا أن “جميع الاطراف اتفقت على وحدة الموقف والعمل المشترك وروح التعاون ولعبور هذه الازمة وتجاوز الوضع”.واستدرك البيان أن “الاجتماع صدر عنه ايضا عدد من القرارات، اولها تقوم رئاسة برلمان كردستان واللجان الخاصة، بالمتابعة وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وبشكل مستمر، لتسريع خطوات الاصلاح في المصروفات والايرادات”.وطالب بـ”تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس برلمان كردستان وبعضوية نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة المالية والصحية والصناعة والتجارة والطاقة، ولجنة الشؤون القانونية، لمتابعة اعمال اللجنة الخاصة المشكلة من قبل حكومة اقليم كردستان والخاصة بمتابعة ومراجعة المنافذ الحدودية والعقود والرسومات واعفاء الرسومات الجمركية وتوفير المواد الغذائية والدواء”، فضلا عن تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس البرلمان وعضوية كل من، سكرتير البرلمان، ورؤساء جميع الكتل السياسية لعقد اية اجتماعات هامة وضرورية ومتابعة عمل اللجان الخاصة ومساعدة لجان عمليات مواجة فايروس كورونا”.واوضح أن “برلمان كردستان يدعم عقد اتفاق متوازن مع الحكومة الاتحادية، في اطار الحفاظ على المصلحة والحقوق الدستورية لاقليم كردستان”.