برهم صالح يصل أربيل لأول مرة منذ انتخابه رئيسا للجمهورية

برهم صالح يصل أربيل لأول مرة منذ انتخابه رئيسا للجمهورية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- وصل برهم صالح الى اربيل لأول مرة منذ انتخابه رئيساً للجمهورية للمشاركة بتنصيب رئيس اقليم كردستان نجيرفان البارزاني”.وكان البارزاني في مقدمة مستقبلي رئيس الجمهورية”. 

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