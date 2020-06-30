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نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
بعد دوس صور رئيس الوزراء بأحذية الحشد ..صالح يؤكد على ” أحترام السيادة”!
مصدر:حكومة مسرور طالبت السفارة الأمريكية بالضغط على بغداد لتخفيف شروطها بشأن الملف المالي
مصدر:بعد دوس صوره بالأحذية من قبل الحشد تحالف الفتح يطالب بإستضافة الكاظمي
اليس الساكت عن الحق شيطان أخرس؟
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مصدر:حكومة مسرور طالبت السفارة الأمريكية بالضغط على بغداد لتخفيف شروطها بشأن الملف المالي
نائب:الوفد الكردي رفض الالتزام بضوابط وقوانين بغداد
وزير النفط: الوزارة “شرعت بدراسة بعض العقود النفطية”
المالية النيابية:حكومة الإقليم سلمت قاعدة بيانات موظفيها إلى بغداد
السوداني:إعادة تشغيل معامل الأوكسجين لدعم وزارة الصحة
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برشلونة يعلن عن بيع اللأعب أرتور ميلو الى فريق يوفنتوس
وزير الشباب يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في نادي الاعظمية الرياضي
زيدان:اللاعبين رافايل فاران وسيرخيو راموس أفضل ثنائي دفاع في النادي الملكي
قبل نهاية الشهر الجاري..إنطلاق الدوري الفرنسي
نائب مصاب بالكورونا يحمل وزير الرياضة مسؤولية وفاة أحمد راضي
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- تحقيقات
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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- متابعات خاصة
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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