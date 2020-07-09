بعد مرور 72 على اغتياله ..الكاظمي”يتعهد” لأسرة الهاشمي بالكشف عن القتلة

بعد مرور 72 على اغتياله ..الكاظمي”يتعهد” لأسرة الهاشمي بالكشف عن القتلة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امام عائلة الباحث والخبير الامني هشام الهاشمي، بالكشف عن المتورطين باغتياله. وأكد الكاظمي وخلال زيارته لمنزل الهاشمي في بغداد، حيث التقى بأطفال وعائلته، أكد على جديته بالكشف عن الجهات المتورطة باغتيال الخبير والباحث الامني هشام الهاشمي”، مشددً على ان “دم الهاشمي لن يضيع”.  وقال الكاظمي، لأطفال الهاشمي، إن والدهم كان صديقه وهو فخور به، فيما تعهد بكفالة الأطفال، وأشار إلى “تسمية أحد شوارع بغداد باسم الهاشمي لأنه آيقونة وطنية طالما واجهت الإرهاب”. وزار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عائلة الخبير الاستراتيجي الراحل هشام الهاشمي، بعد يوم على اغتيال الأخير أمام منزله في العاصمة بغداد، من قبل مسلحين مجهولين.  واغتال عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، مساء الإثنين الماضي، أمام منزله في منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد.وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان مقتضب، أن “اعتداءً مسلحاً طال الخبير الأمني الهاشمي ما أدى إلى مقتله في الحال”.

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