بلاسخارت تحذر من عمليات الاختطاف والاغتيال للمتظاهرين بتواطؤ الأمن الوطني وميليشيات الحشد

بلاسخارت تحذر من عمليات الاختطاف والاغتيال للمتظاهرين بتواطؤ الأمن الوطني وميليشيات الحشد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الخميس، لتوافق سياسي يعجل بتسمية رئيس الوزراء، فيما حذرت من نمط جديد بجرائم الاختطاف والقتلمن قبل ميليشيات الحشد والامن الوطني تحت زعامة فالح الفياض.وقالت البعثة في بيان، إن “الوقت حان للعمل لصالح الشعب العراقي حيث ينتهي الجدول الزمني الدستوري لترشيح رئيس الوزراء المكلف، وتحث يونامي القادة السياسيين على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ترشيح مرشح يلبي تطلعات وتطلعات الشعب العراقي”.وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جانين هينس، وفقا للبيان، على “الضرورة الملحة للظروف الحالية”، مبينة أنه “في هذه المرحلة، يكون الوقت جوهرياً، والوضع يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة. لا يمكن للعراق تحمل تكاليف المساعدة  حلول أو تدابير قسرية، بينما تتواصل المحادثات حول رئيس الوزراء المكلف”.واضافت أن “البلاد تواجه نمطًا جديدًا من عمليات الاختطاف والقتل المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين”، مشيرة الى انه “تقع على عاتق الدولة مسؤولية حماية شعبها في نهاية المطاف، ولا مكان للاختطاف والاعتقالات غير القانونية والقتل البشع في أي دولة ديمقراطية، ويجب ألا تصبح طبيعية جديدة في العراق”.وتابعت الممثلة الخاصة، أنه “يجب على القادة السياسيين في العراق تحمل هذه المسؤولية من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للإصلاح دون مزيد من التأخير”.يذكر ان الامن الوطني هو النسخة الثانية من ميليشيات الحشد اذ ان 95% من منتسبيه ينتسبون لأحزاب إيران وميليشياتها كما انه يعمل تحت رئيس هيئة الحشد.

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