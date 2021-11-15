بلاسخارت تلتقي بالإرهابي الخزعلي

بلاسخارت تلتقي بالإرهابي الخزعلي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الإثنين، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، القضايا السياسية وتداعيات نتائج الانتخابات العراقية. وقال الإرهابي الخزعلي في بيان ، إنه “جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أبرز القضايا السياسية في العراق وفي مقدمها ملف نتائج الإنتخابات النيابية وتداعياتها”. وعرض الخزعلي وفق البيان “مجموعة من الأدلة على ما رافق الإنتخابات من تزوير وتلاعب فاضح”.  كما أبدى الخزعلي “استغرابه من صدور بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الإنتخابات قبل المصادقة على النتائج النهائية”، مؤكداً في الوقت نفسه “مُضي الإطار التنسيقي بمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف”.  من جهتها أبدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد وفق البيان “تجاوبها في دراسة الأدلة المقدمة من الخزعلي والذي دعا ممثلة الأمم المتحدة لأن تكون طرفاً حيادياً في المشاكل الحاصلة لتجاوز الأزمات الحالية ومنع الوصول بالبلد إلى حالة الإنسداد السياسي”.  كما تعهد الطرفان بـ”استمرار التواصل لحلحلة هذا الانسداد”.

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