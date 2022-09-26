بلينكين:لن نعترف بالاستفتاء الروسي في مناطق جنوب وشرق أوكرانيا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إن “العالم لن يعترف باستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا”، وإن “لأوكرانيا الحق في استعادتها”.ويجرى من الـ23 حتى الـ27 من أيلول الجاري الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوبها.وأعلنت اللجان الانتخابية أن نسبة التصويت تجاوزت 77٪ في دونيتسك، و76٪ في لوغانسك، و51.55% في زابوروجيه و48.9% في خيرسون في اليوم الثالث للاستفتاء.