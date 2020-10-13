بنيان:لانية لتأجيل الدوري

بنيان:لانية لتأجيل الدوري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد رئيس الهيأة التطبيعية العراقية، إياد بنيان، على أن موعد انطلاق الدوري قائم بذات الموعد، ولا توجد نية لتأجيله لأي سبب كان. وقال بنيان في تصريح صحفي، ان”هناك التزام من الهيئة التطبيعية ولجنة المسابقات بموعد انطلاق الدوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وجميع الشائعات حول إمكانية تأجيله غير صحيحة”.وأضاف “التطبيعية ماضية في تطبيق منهاج الدوري دون إرباك واضطراب، حتى لو ستقام المباريات دون جماهير مثلما يحدث في بلدان العالم”.واكد بنيان”استقرار مسابقة الدوري على رأس أولوياتنا ولا يمكن أن نكرر الأخطاء السابقة في اضطراب المواعيد وجر المسابقة للمجهول.. سنلتزم بالمواعيد لنضمن دوريًا محترمًا”.

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