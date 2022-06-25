بوتين:بلادي تستطيع تصدير 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية

بوتين:بلادي تستطيع تصدير 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، أن بلاده تستطيع تصدير 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية العام الجارى.وقال بوتين، خلال اجتماع فيديو مع رؤساء دول “بريكس” روسيا مستعدة لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية.وأضاف أن الدول الغربية تضخم بشكل مصطنع مشكلة الإمدادات، سيكون بإمكاننا تصدير أكثر من 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية هذا العام.وأوضح بوتين: ” أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية ليس فقط في محاصيل الحبوب، ولكن أيضا في مجالات الأسمدة والمنتجات الزراعية وموارد الطاقة والمنتجات المهمة الأخرى”.

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