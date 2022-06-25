بوتين:بلادي تستطيع تصدير 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية

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الإطار:الحكومة الجديدة خالية من وزراء الكاظمي
نائب: موعد تشكيل الحكومة الجديدة بعد عيد الأضحى المبارك
الإطار:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مؤمنا بمشروع “المقاومة”تحت راية خامئني!
لفقدان الشرف فيما بينهم..تعهد خطي بين زعماء الإطار لدعم الحكومة المقبلة
الاتحاد الوطني مصرّ على تمرير مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية
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شركة “بيكر هيوز” الأمريكية النفطية تغادر الإقليم تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية
وزارة العمل:مليوني عاطل عن العمل في العراق
الموارد المائية:قطع المياه عن العراق من قبل تركيا وإيران مرفوض
النزاهة النيابية:مشروع الأحزمة الخضراء تحول إلى مجمعات سكنية ومحطات وقود
التميمي :تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ قرار تثبيت المتعاقدين
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العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
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