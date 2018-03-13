بوزداغ:تفاهم عراقي تركي بشأن محاربة تنظيم الـ PKK

بوزداغ:تفاهم عراقي تركي بشأن محاربة تنظيم الـ PKK
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، الثلاثاء، إن المباحثات مع الحكومة العراقية بخصوص عملية عسكرية محتملة ضد منظمة “بي كا كا” الإرهابية شمالي العراق، كانت إيجابية، وتم التوصل من خلالها إلى تفاهم مشترك بشأن مكافحة المنظمة.وقال بوزداغ في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة أنقرة،إن “المباحثات مع الحكومة العراقية كانت إيجابية، والحكومة العراقية توصلت إلى تفاهم مشترك مع تركيا ضد المنظمة الإرهابية، وفي إطار هذا التفاهم سيواصل الجانب العراقي مكافحة الإرهاب بحزم”.وعن توقيت بدء عملية مكافحة الإرهاب المرتقبة في شمال العراق، أوضح المتحدث: “عندما تبدأ العملية سوف يسمع بها الجميع، وينبغي ألا يتوقع أحدٌ مني إعطاء جدول زمني بشأنها، سيعلم الجميع أنها قد بدأت عندما يرون طائراتنا الحربية ومقاتلينا”.وفي معرض رده على سؤال “هل تطرقتم خلال الاجتماع إلى مشاهد ترصد منع الإرهابيين في عفرين السورية المدنيين من الخروج منها؟”، أجاب أن “تركيا أشارت مرارا وتكرارا إلى ممارسة تنظيم (ب ي د/ي ب ك/ك ج ك/بي كا كا) الظلم والاضهاد الكبيرين على المدنيين، واحتجاز ممتلكاتهم، وتجنيد أبنائهم عنوة، وتهجير بعضهم وإعدام آخرين”.وانتقد بعض الدول التي تزعم عدم اهتمام تركيا بمسألة عدم إلحاق الضرر بالمدنيين، مضيفا أن ” أهم مسألة تبدي فيها تركيا أولى درجات الإهتمام هي المدنيين”.وأكد أن قوات بلاده لم تستهدف أي مدني وأي مؤسسة تعليمية أو صحية على الإطلاق، منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون”.

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