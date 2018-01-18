بيع قطعة من علم بريطانيا بنحو نصف مليون دولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت دار مزادات سوثبي إن قطعة من علم بريطانيا كانت قد تطايرت من علم سفينة الأدميرال هوراشيو نلسون خلال معركة الطرف الأغر بيعت مقابل 297 ألف جنيه استرليني (408 ألف دولار).