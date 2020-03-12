تأجيل بطولة الدوري الإسباني بسبب كورونا

تأجيل بطولة الدوري الإسباني بسبب كورونا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل بطولة الدوري لأجل غير مسمى، نظراً للانتشار الواسع لفيروس كورونا على مستوى أوروبا.وذكر الاتحاد ان “القرار جاء بناءً على توصيات قد خرجت بالأمس من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، في العديد من المدن بالبلاد”.الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد أعلن دخول جميع اللاعبين في كل الأقسام الرياضية للحجر الصحي لمدة 15 يومًا، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بفريق كرة السلة خلال الساعات الماضية.

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