تجدد التظاهرات في ذي قار

تجدد التظاهرات في ذي قار
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 الناصرية/شبكة أخبار العراق- تجددت التظاهرات الاحتجاجية في محافظة ذي قار، الاثنين، احتجاجا على تردي الواقع الخدمي بالمحافظة.وقال مراسلنا، إن “المتظاهرين هددوا اليوم، بغلق دائرة كهرباء النصر احتجاجا على تردي الكهرباء، كما قام محتجو الشطرة بقطع طريق ناصرية-بغداد”.وأشار إلى، أن “عددا من المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين مدينة الناصرية والعاصمة بغداد بالاطارات المحروقة كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لتحسين واقع الكهرباء المتردي داخل القضاء”.وبين، أن “القطع استثنى الحالات المرضية وبعض الحالات الانسانية”.

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