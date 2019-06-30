تحالف الإصلاح:إغلبية برلمانية برفض أي مرشحه للخنجر لوزارة التربية

تحالف الإصلاح:إغلبية برلمانية برفض أي مرشحه للخنجر لوزارة التربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الاصلاح والاعمار، الأحد، ان مرشحة وزارة التربية الجديدة، التي قدمها  خميس الخنجر، الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن تمنح ثقة مجلس النواب أيضاً.وقال النائب عن التحالف جاسم موحان، في حديث  صحفي، إن “هناك أغلبية برلمانية من نواب وكتل سياسية بعدم القناعة بمرشحة التربية الجديدة (وصال العزاوي)، بسبب اشكالية كونها من خارج الوسط التربوي فهي من كوادر التعليم العالي”، مبيناً أن “وزارة التربية مهمة جدا للعراق والعراقيين، ويجب ان يكون هناك توازن فيها وتمريرها يجب ان يكون سلساً من قبل الكتل السياسية”.وبين موحان ان “هناك انقساما في القوى السياسية، فبعض الجهات السياسية السنية لا ترغب بمنح ثقة اي مرشح يأتي لوزارة التربية عن طريق خميس الخنجر”، لافتاً الى أن “المرشحة الجديدة سوف تسقط بتصويت النواب، كما حصل مع المرشحين السابقين”.وكان النائب عن اتحاد القوى العراقية، عبد الله الخربيط، قد أكد الجمعة (28 حزيران 2019)، إن السبب الرئيس لعدم التصويت على مرشحة منصب وزير التربية السابقة، زاهدة عبد الله محمد العبيدي، هو كونها مرشحة خميس الخنجر.وقال الخربيط، في تصريح صحفي، إن “السبب الرئيس يعود إلى أنها مرشحة ضمنية من قبل خميس الخنجر، لكن بصفة مستقلة، وذلك من أجل أن تمر بالتصويت بهذه الصفة”.وأضاف أن “هذه الخدعة لم تمر علينا وعلى قوى أخرى، فكونها مرشحة من قبل الخنجر ، يعني أنها وقعت على كل ما يريد وستُدار الوزارة من قبل جماعة الخنجر وليس الوزيرة”.ورداً على سؤال بشأن الموقف المتصلب الذي تتخذه القوى السنية من الخنجر رغم أنه أحد القيادات السنية، يقول الخربيط إن “الخنجر مشى في مشروع آخر وجاء بطريقة غير شفافة للعملية السياسية وبالتالي هو الآن يدفع الثمن”.

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