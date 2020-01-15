تحالف البناء:أي شخص يرفض الإتفاقية العراقية الصينية فهو مع “المحور الأمريكي”!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف البناء النائب، كريم عليوي، الأربعاء، إن تحالفه يدعم الاتفاقية الصينية، فيما رأى أن من وصفه بالمحور الأمريكي يسعى لتسقيطها.وذكر عليوي في حديث صحفي، إن “العراق يعاني من ازمة فساد منذ سنوات طويلة وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها، وهي من تقف وراء تدهور الأوضاع الخدمية وخلق أزمات ومشاكل لا تحصى في اغلب المحافظات”.وأضاف عليوي، أن “اتفاقية العراق مع الصين لا ترهن النفط بل هي إطار لاتفاق اقتصادي تجاري تنموي يدفع باتجاه البناء والاعمار”، مؤكدا ان “محاولات تسقيط تلك الاتفاقية سواء من من قبل فضائيات او ساسة هي لمصلحة المحور الامريكي وحلفائه وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان لأن امريكا لا تريد ان اتفاقيات تدفع بإصلاح الاوضاع الخدمية في البلاد مع أي دولة أخرى”.وأشار عضو تحالف البناء الى ان “الاتفاقية مع الصين ستنقذ البلاد من الفاسدين لأن عملها سيكون واضح من قبل شركات رصينة بالإضافة الى انها ستوفر فرص عمل كبيرة جدا للعراقيين في مختلف المجالات ناهيك عن تبادل المعلومات وصقل الخبرات نظرا لما تتميز به الصين من تطور كبير خاصة وأن اقتصادها كبير”.وتابع، أن “تحالف البناء بكل قواه السياسية داعمة للاتفاقية مع الصينية وتراها مسار إيجابي نحو إطار سيدفع الى البناء والتطور واستثمار قدرات العراق الاقتصادية في خلق خدمات تليق بأبنائه في كل المحافظات”.