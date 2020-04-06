تحالف الحشد:لن نسمح بمرور الزرفي

تحالف الحشد:لن نسمح بمرور الزرفي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، ان تحالف الفتح وخاصة العصائب النيابية ترفض الزرفي في سدة الحكم ولن تصوت له داخل البرلمان عند طرح كابينته الوزارية، لافتا الى ان هناك مواقف للزرفي لم تكن ايجابية.وقال كريم في تصريح صحفي، ان “تحالف الفتح لم يعلن اي تغيير في موقفه بشأن رفض تكليف الزرفي ووجوده في سدة الحكم خاصة ان التكليف لم يكن دستوريا”.واضاف ان “من المتوقع ان تكون الكتل السياسية السنية والكردية الى جانب الصف الشيعي، على اعتبار ان هناك موقف للكتل الشيعية عند رفض علاوي في رئاسة الوزراء وبالتالي ينبغي ان يكون التعامل بالمثل في موقف الشيعة اتجاه الزرفي”.وبين ان “الاغلبية الشيعية وخاصة كتلة صادقون النيابية ترفض التصويت للزرفي في حال طرح كابينته داخل البرلمان، بسبب رفض الزرفي لقرار اخراج القوات الامريكية من العراق”.

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