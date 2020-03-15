تحالف الحلبوسي:سنصوت لمرشح إيران لرئاسة الوزراء

تحالف الحلبوسي:سنصوت لمرشح إيران لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، أنه ليس بوسعه الاعتراض على ما يرشحه الشيعة لرئاسة الوزراء، مشددا على أن أهم ما يجب أن يميز رئيس الوزراء القادم هو أن يكون قوياً وقادراً على مواجهة التحديات.وقال القيادي بالتحالف النائب عبد الله الخربيط في تصريح صحفي، إن “أهم ما يجب أن يميز رئيس الوزراء القادم هو أن يكون قوياً وقادراً على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد؛ سواء في الجانب السياسي؛ لا سيما إعادة هيبة الدولة وضبط السلاح تحت سيطرتها بشكل كامل، أو الأزمة الاقتصادية التي لم يكن أحد يتوقع حصولها بالطريقة التي تبدو عليها اليوم وفي الأيام القادمة».وأوضح الخربيط أن “تحالف (القوى العراقية) ليس بوسعه الاعتراض على ما يرشحه الشيعة المرتبطين بايران للمنصب؛ لكن من حقنا طبقاً لتمثيلنا البرلماني ان نطالب بتخصيص وزارات الخبزة كجزء من حصتنا  ”. 

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